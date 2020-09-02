Olay saat 03.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktan geçen bir motorlu kuryeyi gasp etmeye çalışan 2 kişi, olayı evinden görerek müdahale etmeye çalışan 1 polis memuru ile sitenin özel güvenlik görevlisini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri karnından yaralanan polis memuru ile kolundan yaralanan özel güvenlik görevlisi C. G.'yi olay yerinden yaptıkları ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
ZANLILARDAN BİRİ YAKALANDI
Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı. DHA'nın haberine göre; olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlıların eşgalini belirleyen polis kısa sürede 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayı gören komşulardan biri olan Esmer Akbakan yaşananları, "Önce bayağı bir bağrışma sesi duydum ondan sonra merak edip çıktım. Bir tane polis arkadaşımızı karnından bıçakladılar. Güvenlikçi arkadaşımızı kolundan bıçakladılar. Gasp yapmaya çalıştılar burada. Güvenlikçi arkadaşlar da araya girince gaspçılar bıçaklayıp kaçtılar. Gaspçılar 2 kişiydi" diye anlattı.
Bir polis memuru ile özel güvenlik görevlisinin bıçakla yaralandığı olayın hemen akabinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bıçaklama olayından hemen sonra yerde yatan yaralılar görülüyor. Ardından olay yerine polis ekiplerinin ve ambulansın geldiği görülüyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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