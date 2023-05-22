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Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi

Kadıköy Moda sahilinde çıkan arbedede polise yumruk atınca gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Giriş: 22.05.2023 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi
Kadıköy'de polise mukavemet: 4 gözaltı
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AA

Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup ile polis ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan S.G, B.G, C.K. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen grubu, yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekipleri uyarmıştı. Uyarıları dikkate almayan gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede çıkmış, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi hakkında "görevli memura mukavemetten" işlem yapılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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