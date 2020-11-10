Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak'ta saat 01.00 sıralarında çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. DHA'nın haberine göre; yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.