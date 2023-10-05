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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de otoparktaki 3 otomobil alev alev yandı

        Kadıköy'de otoparktaki 3 otomobil alev alev yandı

        İstanbul Kadıköy'de binanın otoparkındaki bir otomobilde çıkan yangın, diğer 2 otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 araçta hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 03:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 03:35
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        Kadıköy'de otoparktaki 3 otomobil alev alev yandı
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        Kadıköy’de bir binanın otoparkında yangın çıkan 3 araç zarar gördü.

        Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak’taki bir binanın arka kısmında yer alan açık otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer 2 otomobile sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, otoparka gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 araçta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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