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Kadıköy'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Giriş: 10.04.2023 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı
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DHA

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza gece saatlerinde Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu. Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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