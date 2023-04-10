Otomobil kaldırıma çarptı: 5 yaralı

DHA

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kaza gece saatlerinde Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu. Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.