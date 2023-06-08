Kadıköy'de bulvar üzerinde ilerleyen otomobil yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Varan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Hakan Varan, otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde tedbir aldı.