Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Yangında ölen müzisyen kundaklamaya kurban gitmiş! - Son haberler

Kadıköy'de müzisyenin öldüğü yangında sanığa müebbet

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl 8 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıkmış, feci olayda müzisyen Yusuf Can Döğüşçü hayatını kaybetmişti. Yangının ise kundaklama sonucu çıktığı ortaya çıktı. Döğüşçü'nün ölümüne neden olan yangınla ilgili davada ise sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı

Giriş: 03.11.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yangında ölen müzisyen kundaklamaya kurban gitmiş! - Son haberler
Kadıköy'de müzisyeni öldüren kundaklamada karar çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

Kadıköy'de geçen yıl haziran ayında, müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen davada sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak K. SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mahmut Sağır´ın 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması' suçundan ise beraati istendi. Mütalaada sanık Burak K.'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraati talep edilmişti. Esasa ilişkin savunma Burak K.'nın avukatı mütaalaya katıldıklarını söyledi. Sanık Mahmut Sağır´ın avukatı ise sanık Burak K.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan beyanlarının dışında müvekkilinin cezalandırılmasına yönelik delil olmadığını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır hakkında 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Mahmut Sağır hakkında `mala zarar verme´ ve `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık Burak K. ise `mala zarar verme´, `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ ve `olası kastla öldürme´ suçlarından ayrı ayrı beraat etti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de bir apartta 29 Haziran 2021'de çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede apartta kalması istenmeyen sanıkların, tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları belirtiliyor.

Sanıkların sabah erken saatlerde odalarında çıkardığı yangının, birbirine bitişik vaziyetteki diğer odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'ye zarar vereceğini öngördükleri veya öngörmeleri beklenirken umursamayıp eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürülen sanıklar Mahmut Sağır ve Burak K.'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Beyzbol sopasıyla darp edilen kişi ağır yaralandı
Beyzbol sopasıyla darp edilen kişi ağır yaralandı
Hatay'da Milleyha Kuş Cenneti'nde yangın
Hatay'da Milleyha Kuş Cenneti'nde yangın
ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
ABD'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama
Türkiye'den Etiyopya'daki barış mutabakatına ilişkin açıklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.