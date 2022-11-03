Kadıköy'de müzisyeni öldüren kundaklamada karar çıktı!

Kadıköy'de geçen yıl haziran ayında, müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün (20) ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen davada sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
DHA'nın haberine göre, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak K. SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
DİĞER SANIK BERAAT ETTİ
Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mahmut Sağır´ın 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması' suçundan ise beraati istendi. Mütalaada sanık Burak K.'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraati talep edilmişti. Esasa ilişkin savunma Burak K.'nın avukatı mütaalaya katıldıklarını söyledi. Sanık Mahmut Sağır´ın avukatı ise sanık Burak K.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan beyanlarının dışında müvekkilinin cezalandırılmasına yönelik delil olmadığını belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır hakkında 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Mahmut Sağır hakkında `mala zarar verme´ ve `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık Burak K. ise `mala zarar verme´, `genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması´ ve `olası kastla öldürme´ suçlarından ayrı ayrı beraat etti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de bir apartta 29 Haziran 2021'de çıkan yangında müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede apartta kalması istenmeyen sanıkların, tepki olarak daireyi ve eşyaları yaktıkları belirtiliyor.
Sanıkların sabah erken saatlerde odalarında çıkardığı yangının, birbirine bitişik vaziyetteki diğer odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'ye zarar vereceğini öngördükleri veya öngörmeleri beklenirken umursamayıp eylemi gerçekleştirdikleri değerlendirmesi yapılıyor. Ölüm olayında olası kasttan sorumlu olmaları gerektiği öne sürülen sanıklar Mahmut Sağır ve Burak K.'nın 'Yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme', 'Yakarak mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis ile 2 yıl 6 aydan 11'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.
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