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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de mayoyla gezen manken kitap okuma şartıyla serbest kaldı! - Güncel haberler

        Kadıköy'de mayoyla gezen manken 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitap okuma şartıyla serbest

        Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek "Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:55
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        Manken Melisa Aydınalp´in Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp´in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp `Hayasızca hareketler´ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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        Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp´in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

        Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp´in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek "Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

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