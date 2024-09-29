Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
Kadıköy'de kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırma çıktı ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken yaralanan olmadı.
Giriş: 29.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:53
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Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Orhan Duhan Delen idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan kimse olmadı.
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Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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