Kadıköy'de kırmızı kart kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Benfica'da Florentino, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Giriş: 20.08.2025 - 23:34 Güncelleme: 20.08.2025 - 23:40
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk etti.
Mücadelenin 71. dakikasında Benfica'da forma giyen Florentino, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
