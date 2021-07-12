Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.