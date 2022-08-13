Kadıköy'de kafede kadın cinayeti!

DHA

İstanbul'da, olay saat 00.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mahallesi´ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye, Mihriban Arduç (63) kafeye gelen Hakan Asilkan (63) tarafından silahla vuruldu. KATİL ZANLISI OLAY YERİNDEN KAÇTI DHA'da yer alan habere göre kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Mihriban Arduç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ALTI ADET MERMİ KOVANI BULUNDU Yaralı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmalarda, olay yerinde altı adet mermi kovanı buldu.

ZANLININ PANİK HALİ KAMERAYA YANSIDI Şüpheli Hakan Asilkan´ın kafeye gelişi ve kadını vurduktan sonra çevredekilerin panikle etrafa bakarken olay yerinden yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetin nedeni araştırılırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.