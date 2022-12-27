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Kadıköy'de Jesus ve Volkan sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulunurken maç öncesi de Hatayspor'un hocası Volkan Demirel'i unutması

Giriş: 27.12.2022 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de Jesus ve Volkan sesleri
AA

Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı.

Volkan Demirel'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i unutmadı.

Maç başlarken genç teknik adam lehine tezahüratta bulunan taraftarlara, Volkan Demirel alkışlarla karşılık verdi.

Volkan Demirel, uzun süre sarı-lacivertli takımda oynamış ve kaptanlık yapmıştı.

Jesus'a anlamlı plaket

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ve kaptan Altay Bayındır'a karşılaşma öncesinden plaket verildi.

Sarı-lacivertli teknik adam ve futbolcular geçtiğimiz günlerde, Cumhuriyetin 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Anadolu'daki 100 kız çocuğunun eğitimini üstlenmişti.

Kız çocukları da Hatayspor karşılaşması öncesinde Portekizli çalıştırıcı ve takım kaptanı Altay Bayındır'a plaket takdim etti.

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