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Kadıköy'de kafede yangın paniği

İstanbul Kadıköy'de iki katlı kafenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu kafede büyük çaplı maddi hasar oluştu

Giriş: 06.12.2022 - 05:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de iki katlı kafede yangın
Kadıköy'de iki katlı kafede yangın
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DHA

Kadıköy'de iki katlı kafenin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kafede hasar meydana geldi.

Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi 63 numaradaki kapalı olan kafenin çatısında, saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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