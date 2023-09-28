Kadıköy'de iki İETT otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada trafik felç oldu
İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarparken, çarpmanın şiddetiyle otobüs bir minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralanırken, trafik felç oldu
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Kadıköy, D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarptı.
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Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB´ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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