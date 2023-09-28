Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Kadıköy'de iki İETT otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada trafik felç oldu

        Kadıköy'de iki İETT otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada trafik felç oldu

        İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsü başka bir İETT otobüsüne çarparken, çarpmanın şiddetiyle otobüs bir minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralanırken, trafik felç oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kadıköy, D-100 Karayolu'nda iki İETT otobüsü ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

        • 2

          Kaza, saat 06.30 sıralarında Kadıköy, D-100 Karayolu Göztepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy yönüne peronlara gittiği öğrenilen İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı.

        • 3

          Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü, aynı yönde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çarptı.

        • 4

          Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 5

          Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

        • 6

          D-100 Karayolu, Kadıköy yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için kaza yerine İBB´ye ait çekici çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Habertürk Anasayfa