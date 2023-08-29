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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı - En Son Haberler

        Kadıköy'de İETT şoförüne biber gazlı saldırı! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul'da İETT şoförü ile otomobil sürücüsünün tartışması kavgaya yol açtı. Otomobil sürücüsü aracını otobüsün önünde durdurup İETT şoförüne biber gazı sıktı. Olayda bazı yolcular fenalık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına takıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:58
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        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
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        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

        Otomobiliyle otobüsün önünde duran sürücü, İETT şoförüne biber gazı sıktı. Biber gazından etkilenen bazı yolcular kendilerini dışarı attıktan sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlara ait otobüsün içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bostancı sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Sürücü otomobilini, İETT otobüsünün önüne çekerek şoförle tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında yanındaki biber gazını çıkaran otomobil sürücüsü, direksiyonda bulunan İETT şoförüne biber gazı sıktı. Otomobile geçen sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, gazdan etkilenen İETT şoförü araçtan inerek hareket eden otomobile tekme attı.

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        YOLCULAR FENALAŞTI

        Gazdan etkilenen yolcular otobüsten indi. Kendini kaldırıma atan bazı yolcular baygınlık geçirdi. Astımı olduğu öğrenilen bir kadın yolcu nefes alamayarak fenalaştı. Dizlerinin üstüne çökerek öksüren ve nefes almaya çalışan kadının yardımına çevredekiler yetişti. Su içtikten sonra tekrar nefes almaya başlayan ve sakinleşen kadın yolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. O anlara ait otobüsün içindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.(

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        #İETT şoförü
        #biber gazı
        #haberler
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