Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı

AA

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında gündeme getirilen havai fişek kullanımının yasaklanması ve sağlık çalışanlarından nikah işlem ücreti alınmaması konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugüne kadar hiçbir etkinliklerinde havai fişek gösterisi yapmadıklarını kaydetti.

Odabaşı, "Bundan sonrası için de Kadıköy'de kullanılmaması adına, bugün eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.