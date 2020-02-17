AA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Merdivenköy Mahallesi'ndeki bir apartman önünde Pakistan vatandaşı Shabab H'nin (51) gasp edilerek hürriyetinden yoksun bırakılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ifade veren Shabab H. evinden çıktığı esnada kar maskeli, silahlı iki kişinin kendisini kelepçeleyerek bir araca bindirdiklerini, araç içerisinde cebinde bulunan 450 dolar ve 2 bin 500 lirasını aldıklarını, sonra şüphelilerin kendisini bilmediği bir evde sandalyeye kelepçelediklerini, bir süre sonra tekrar araca bindirerek bilmediği bir yerde indirdiklerini anlattı.

Shabab H, şüphelilerden Rashad M'yi tanıdığını ve kullandıkları aracın plakasını gördüğünü söylemesi üzerine polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirledi.

EKİPLER BELİRLENEN ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından 11 Şubat'ta Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda ABD vatandaşı Rashad M. (30),eşi Burcu M. (42),Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 2 kelepçe kutusu, oyuncak silah, 3 kelepçe anahtarı, 2 kargo pantolon, 2 kar maskesi ve USA polis rozeti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. serbest bırakılırken Rashad M. ve Mikel Remington C. tutuklandı.