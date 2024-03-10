Fenerbah&ccedil;e, S&uuml;per Lig in 29. haftasında Pendikspor u konuk etti. Sarı-lacivertli trib&uuml;nlerde karşılaşma &ouml;ncesi Emre Bel&ouml;zoğlu na tepki vardı. Ziraat T&uuml;rkiye Kupası nda Emre Bel&ouml;zoğlu nun teknik direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yaptığı MKE Ankarag&uuml;c&uuml; ne elenen Fenerbah&ccedil;e de taraftarlar, Bel&ouml;zoğlu na o karşılaşmada g&ouml;sterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadık&ouml;y de g&ouml;sterdi. Pendikspor ma&ccedil;ı &ouml;ncesi taraftarlar, Emre Bel&ouml;zoğlu aleyhine tezah&uuml;ratlarda bulundu. Bel&ouml;zoğlu ne demişti? Emre Bel&ouml;zoğlu, T&uuml;rkiye Kupası nda oynanan ma&ccedil;ın ardından yaptığı a&ccedil;ıklamada, Allah, 150 sene &ouml;m&uuml;r verseydi; b&ouml;yle bir şey yaşayacağımı d&uuml;ş&uuml;nmezdim. &Ccedil;ok &uuml;zg&uuml;n&uuml;m. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbah&ccedil;e yi kalbimin en g&uuml;zel yerinde sakladığımı bilir. Bug&uuml;n yaşadıklarımı hak ettiğimi d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yorum. ifadelerini kullanmıştı.