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Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı

Kadıköy'de ticari taksi devrildi. Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Giriş: 07.01.2023 - 06:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kadıköy'de devrilen ticari taksideki 4 kişi yaralandı
AA

AA'nın haberine göre, T. A. idaresindeki ticari taksi, Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak ters döndü ve park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü T. A. ile yolculardan E. K. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E. K. ile yabancı uyruklu 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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