Kadıköy'de dans etkinliğine katılan 6 kadına dava

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya kontrollerinde, 8 Aralık 2019'da "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" isimli oluşum organizesinde, Şili'de kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konularına dikkati çekmek amacıyla yapılan dans etkinliğinin benzerinin İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisinin alındığı anlatıldı.
Etkinliğe 280 katılımcının geldiği aktarılan iddianamede, etkinlik sırasında söylenecek şarkının yazılı olduğu kağıtların dağıtımına başlandığı, şarkı sözlerinin içeriğinde suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, grubu organize eden, söylenen şarkıları, grubun dans etkinliğini yönlendiren, basına demeçler veren ve şarkı sözlerinin dağıtımını yapan sanıklar Fidan Ataselim ve ve Ayşe Ece Kavas'a bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceği ve dağıtımın durdurulması gerektiğinin söylendiği vurgulandı.
Grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçeye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada dağılmaları yönünde uyarı yapıldığı aktarılan iddianamede, ancak grubun dağılmadığı ve yapılan müdahaleye rağmen trafiği kapatarak, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde sloganlar atmaya devam ettiği aktarıldı.
İddianamede, bunun üzerine sanıkların gözaltına alındığı, savunmalarında suç işleme kasıtlarının olmadığını, üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledikleri belirtildi. İddianamede, gözaltına alınan kadınların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.
Tüm dosya kapsamına göre sanıklar hakkında yeterli şüphenin hasıl olduğu kaydedilen iddianamede, 6 kadın sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame gönderildiği Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar haziran ayında hakim karşısına çıkacak.
,Ali Cevahir Aktürk
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