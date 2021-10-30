Kadıköy, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkiinde saat 09.00 sıralarında yolda giden cipten dumanlar yükseldi.

Sürücüsü inerken, cip alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Cip, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşanan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.