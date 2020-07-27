Kadıköy'de bisiklet çalan şüpheli gözaltına alındı - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede 3 ayrı yerde yaşanan bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.Yayılan çalışmada şüphelinin Mustafa Y. (31) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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