Kadıköy'de bir değnekçi daha suçüstü yakalandı

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Evlendirme Dairesi çevresinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçi, sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Kadıköy'de değnekçilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde cadde ve sokaklara park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen Tabip D. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Dün Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında yakalanan değnekçi

Ekipler, dün de Fener Kalamış Caddesi, Fenerbahçe Yelken Kulübü yanında bulunan boş arsaya park eden araçlardan ücret talep ettiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, müşteri kılığına girip, kendilerinden para talep eden Mesut B.'yi suçüstü yakalamıştı.