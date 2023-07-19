Kadıköy'de arabanın çarpmasıyla hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün için eylem yapıldı
Dün İstanbul Kadıköy'de polisten kaçtığı ileri sürülen bir sürücünün öldürdüğü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün için çok sayıda bisikletli toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Bostancı'da toplanan bisiklet sürücüleri trafik terörüne dikkat çekerek Doğanay Güzelgün alkışlarla ve zil sesleriyle andı
Kadıköy'de, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Bostancı Sahil Yolu'nda dün seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Güzelgün için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.
Güzelgün'ün ailesi ve arkadaşlarının katıldığı namazın ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi
ALKIŞ VE ZİL SESLERİYLE ANDILAR
Doğanay Güzelgün için çok sayıda bisikletli Bostancı'da toplanarak bir protesto eylemi gerçekleştirdi.
Bisikletliler son zamanlarda bisiklet sürücülerine karşı artan trafik terörüne dikkat çekerek, Doğanay Güzelgün alkışlarla ve zil sesleriyle andı. Eylem esnasında bazı otomobil sürücüleri trafiğin aksamasına tepki gösterdi. Ufak çaplı bir sözlü tartışma yaşandı.