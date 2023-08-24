Kadıköy'de Altay Bayındır'a veda
İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesi sahaya çıkarak, sarı-lacivertli taraftara veda etti.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.
Müsabaka öncesi yapılan "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle."
anonsu ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.
Altay Bayındır’ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.
Altay Bayındır’ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.