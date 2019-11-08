Kadıköy'de 5. penaltı

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı.

Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.

SERDAR AZİZ SİFTAH YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon ilk golünü kaydetti. Bu sezon 4. kez forma giyen Serdar, maçın 59. dakikasında Tolga Ciğerci'nin kullandığı kornerde topu kafayla ağlara yolladı. Serdar Aziz, geçen sezon devre arasında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde ise 2. kez gol sevinci yaşadı.