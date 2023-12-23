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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kadıköy'de 13.5 milyar TL'lik derbi: Sahanın en değerlisi Sacha Boey olacak! - Galatasaray Haberleri

        Kadıköy'de 13.5 milyar TL'lik derbi: Sahanın en değerlisi Sacha Boey olacak!

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 13.5 milyar TL

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:15
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        Kadıköy'de 13.5 milyar TL'lik derbi!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor.

        Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 222 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 195 milyon Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 13.5 milyar TL.

        SAHANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SACHA BOEY OLACAK

        Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey 22 milyon Euro'luk değeriyle sahanın en değerli oyuncusu olacak. Boey, Süper Lig'de de piyasa değeri en yüksek futbolcu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ve Tete'nin ise 20'şer milyon Euro değeri bulunuyor.

        Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu ve Sebastian Szymanski, 20 milyon Euro ile takımın en değerli iki futbolcusu konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Cengiz Ünder'in de 16 milyon Euro piyasa değeri var.

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