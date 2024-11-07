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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de 1 ton kaçak midye | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:32
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        Kadıköy'de 1 ton kaçak midye
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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 04.00 sıralarında devriye görevi sırasında Kadıköy ilçesi İskele Sahili'nde kıyıdan bir minibüse çuvallar yüklendiğini tespit etti.

        Olay yerine gelen polisin minibüste ve kıyıda yaptığı incelemelerde 1 ton midye ele geçirildi. Yasa dışı midye avcılığı yapan E.O. ile beraberindeki H.A. gözaltına alındı.

        Kaçak midye avcılarına "1380 Sayılı" yasak yerde midye avcılığı yapmak suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

        50 çuval içinde ele geçirilen 1 ton civarındaki midye ise, tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldü.

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        #yerel haberler
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        #kadıköy ilçesi
        #kaçak midye avcılığı
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