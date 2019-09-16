16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası yeni sezonu İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) çeşitli ülkelerden sanatçıların katıldığı gala konseriyle perdelerini açacak. 28 Eylül’de başlayacak sezonda, büyük besteci Beethoven’in 250’inci doğum yılı vesilesiyle birçok eseri dinleyici ile buluşacak.
BEETHOVEN 250 YAŞINDA
2020 yılı büyük besteci Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı. Bütün dünyada olduğu gibi Süreyya Sahnesi’nde de bestecinin eserleri oda müziği konserlerinde ve İDOB'un temsil ve konser programlarında sahnelenecek.
İDOB, Beethoven’ın 9. Senfonisi ile orkestra, solistler, koro ve piyano için yazdığı çok özel bir yapıt olan ‘Koral Fantezi’yi de programına aldı. Geniş bir müzik kadrosuna ihtiyaç gösterdiği için sıklıkla icra edilemeyen ‘Koral Fantezi’, farklı dallarda yetkin müzisyenlerden oluşan bir kadroya sahip olan İDOB tarafından seslendirilecek.
DON KİŞOT’TAN YUNUS EMRE’YE… BU PERDEDE
Süreyya Operası’nda bu yıl Don Kişot, Falstaff, Aleko, Faust, The Rakes Progress, Don Pasquale operaları ile Mançalı Adam müzikali sahnelenecek. İzleyicilerin ilgiyle karşıladıkları Don Kişot, Uyuyan Güzel ve Üç Silahşör baleleri ile Yunus Emre oratoryo/balesi oynanmaya devam edecek. İDOB, bu temsillerin ve yeni bale eserlerinin yanı sıra Verdi’nin Requem’ini de seslendirecek.
DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDEN MÜZİSYENLER SÜREYYA’DA
Opera ve bale temsillerinin yanı sıra, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pazartesi akşamları düzenli olarak Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Oda Müziği Konserleri dinleyicilerle buluşacak. Serinin açılış konseri 30 Eylül’de flüt virtüözü Şefika Kutluer ile Ankara Yaylılar Topluluğu tarafından sunulacak.
Önde gelen Türk müzisyenlerin yanı sıra, Süreyya Operası sezon boyunca yabancı grup ve virtüözleri de ağırlayacak. 6 ve 7 Ekim tarihlerinde İdil Biret ile İrina Nikotina (keman) ve Julya Krepak (çello) Çaykovski ile Mendelssohn’un triolarını dinletecek. Macaristan’dan Szigetti Yaylı Kuartet ve klarnetçi Gabor Varga dörtlü ve beşli eserlerden bir program seslendirecek. İngiltere’den piyanolu Leonore Trio, Almanya’dan Leipzig Yaylı Trio, çellist Alexander Hülsoff, ABD’den piyanist J. Watson, İtalya’dan flütist Trevisani, Avusturya'dan Fedor Rudin Süreyya Operası Pazartesi konserlerinin misafir virtüözleri.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu sezonda da gelenekselleşen ‘Fuaye Konserleri’ saat 18:00’de ücretsiz olarak düzenlemeye devam edecek.
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