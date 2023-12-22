Adem Çoban açıklamanın devamında, "150 bin liralık malı haczetmek için 60 bin lira masraf yapmak zorunda kalıyorsunuz. Haczedilen mallarla harcanan masrafı kıyasladığımızda niyet açık. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu haczin konusu ise kamulaştırmadan kaynaklı belediyemize açılan ve diğer belediyelere karşı açılan birçok dava var. Aşağı yukarı güncel bakiye 1 milyar liraya yakındır. Bunlar kamulaştırma kanuna göre sıraya koyarak ödeniyor. Her belediye kendi bütçesinden yüzde 2-4 arasında bir oran ayırarak, sıraya koyuyor ve bu şekilde ödeme gerçekleşiyor. Tabi bunlarda zaman aldığı için vatandaşta haklı olarak tepki doğuyor ama belediyenin de gelirleri sınırlı" ifadelerini kullandı.