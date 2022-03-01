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KADER GÜNÜ! Son dakika: Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı! Ukrayna Rusya son durum - 1 Mart

KADER GÜNÜ! Son dakika: Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı! Ukrayna Rusya son durum

Rusya Ukrayna başkenti Kiev'e yönelik büyük işgal harekatı için 60 kilometrelik konvoyla yola çıktı. Kiev'de halk seferberliğe çağrıldı. Bir yandan da Kiv kent merkezinin yakılarında bomba ve çatışma sesleri duyulmaya devam ediyor. İşte 1 Mart Ukrayna Rusya savaşı 6. gününde son durum...

01.03.2022 - 15:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kive işagin eşiğinde! Uuzunluğu 60 kilometroyu bulan bir tahkimatla Kiev kapılarına deyandı. Kiev kent emrkezi dışında bombardıman ve çatışma sesleri duyulmatya başdö edeiPeki, Rsuya Ukrayna savaşı 6. günde neler olu. 

  • En yüksek motivasyonumuz da bu. Ancak bir AB'nin eşit bir üyesi olmak için de mücadele veriyoruz. Avrupa Birliği'ne girersek AB bizimle çok daha güçlü olacak. Biz gücümüzü ispat ettik. Siz de bize kanıtlayın, bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat edin. Yaşam ölümden önce gelecek, karanlık aydınlığa çıkacak. Zafer bizimle olsun.

  •  Kremlin'den Ukrayna-Rusya heyetleri arasında dün gerçekleşen müzakere görüşmelerine ilişkin yapılan açıklamada "Görüşmelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için henüz erken" denildi

     

  •  Rus kuvvetleri Pazartesi günü Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'u bombaladı, yetkililer en az yedi kişinin hayatını kaybettiği söyledi. Kiev'in tehdit altında olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, taviz vermeyeceklerini aktardı.

     

  •  Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi. Zelenskiy ayrıca Kırgızistan ve Gürcistan büyükelçilerinin geri çağrıldığını açıkladı.

     

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