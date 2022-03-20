Hastaneye kaldırıldı: Şimdi mutlu musunuz?

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Müzik kariyerine 8 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında ilk albümü 'Ona Buna Bakma-Takıl Bana'yı çıkaran Kader Çetintürk, hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara da isyan etmişti.

"CANIMI YAKIYORLAR"

Kader Çetintürk, "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları... İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar." demişti.

"BU KADAR İLERİ GİTMEYİN!"

Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğini savunan 43 yaşındaki şarkıcı, "Sosyal medyada yazıyorlar; 'Manda yavrusu' ne demek! Bunun daha ilerisi var, Bu kadar ileri gitmeyin!" ifadelerini kullanmıştı.

KÖTÜ YORUMLARA DAYANAMADI

Ancak Çetintürk, kötü yorumlara daha fazla dayanamadı. Hastanelik olan ünlü şarkıcının Instagram hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Kader Hanım'ı hastaneye kaldırdık. Şimdi mutlu musunuz klavyeciler? Duracağınıza arttınız! Ne yazık ki bunların 80 kadın olması da kadının kadına verdiği şiddeti zararı ayıp size ya! Böyle önemli bir insanı sanatçıyı, bu güzel kalbi bu hale getiren herkes ama herkes bu saatten sonra kimseye acımıyorum, hepiniz yargı önünde cezanızı çekeceksiniz, bitti o iyi niyetler. Sinan Bey size verdiğimiz tüm yetkileri sonuna kadar kullanabilirsiniz o ağlayanlar da dahil!