Kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Olası bir kademeli emeklilik yasası sayesinde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayan kişiler kısmi olarak emekli olabilecek. Ayrıca yasadan kimlerin nasıl yararlanabileceği ise çalışma yılı ve prim gün sayısına göre değişecek. İşte, kademeli emeklilikte son durum ve aranan kademeli emeklilik prim ve gün sayısı...