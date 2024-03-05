"KADEMELİ EMEKLİLİK TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Yaptığım hesaplamalara göre; emekli maaşı gün geçtikçe geriliyor. Herkes şundan yakınmıyor mu: Bu koşullarda emekli maaşı ile aktif olarak yaşamak çok mümkün değil.

40'lı yaşlarda emekli olanların emekli hayatı yaşama olasılığı yok. Bir aile ortalama dört kişi ve bu kişiler halen okuyor vs. ancak 60 yaşında biri çocuklarına üniversite okutmuş, iş buldurmuş evlendirmiş olur ve geriye evde iki kişi kalır.

1999 yılında garabeti ortadan kaldırayım derken, 2008 sonrası değişimle beraber yeni bir problem ortaya çıkarılmış oldu. Ben, bugün söylenen 'Çalışmamız yok.' ifadesinin üzeride çok durmuyorum. Kademeli emekliliğin önümüzdeki dönemde tekrar değerlendirileceğini düşünüyorum.