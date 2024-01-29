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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilikle ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama! 2024 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilikle ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. 1999 - 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlara erken emeklilik yolunu açacak olan kademeli emeklilik sistemiyle ilgili son durumu haberimizde derledik. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 07:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 07:36
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        • 1

          Kademeli emeklilik düzenlemesi, yüz binlerce çalışan tarafından merak edilip araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir düzenleme yapılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son dakika açıklama kademeli emeklilik bekleyen çalışanların yüzünü güldürdü. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte Bakan Işıkhan'dan gelen açıklama...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN "KADEMELİ EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI"

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik sisteminin de yer aldığı planlarla ilgili önemli açıklamlarda bulundu.

          İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması:

          "Vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak"

        • 3

          KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

          Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        • 4

          KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 5

          KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 6

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 7

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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