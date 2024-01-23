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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik tablosunda son dakika: Kademeli emeklilikte son durum nedir, yasa çıkacak mı, kimler nasıl emekli olabilir, şartları neler? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilik tablosu: Kimler kaç yaşında emekli olabilir?

        Kademeli emeklilik gündemi meşgul etmeye devam ederken, bir o kadar da senaryoları konuşuluyor. Olası bir kademeli emeklilik yasasında en az 6 bin 250 prim günü sayısı aranacak. Bu şartı dolduran kadın çalışanlar 43, erkek çalışanlar ise 45 yaşından itibaren kademeli olarak emekli olma hakkı elde edecek. İşte, kademeli emeklilik tahminleri ve tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 23.01.2024 - 19:05
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        • 1

          Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan kademeli emeklilik, son zamanların odak konusu haline geldi. Henüz konu hakkında resmi bir adım olmasa da kademeli emeklilik senaryoları kamuoyunda tartışılıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte, detaylar...

        • 2

          KADEMELİ EMEKLİLİKTE KİMLER NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 3

          2024 KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 4

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 5

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        • 6

          KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKACAK MI?

          Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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