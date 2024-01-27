1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için bir emekli olma alternatifi olan kademeli emeklilik son zamanlarda epeyce gündemde. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yok ancak kademeli emekliliğin çıkması halinde gerekli şartları sağlayan vatandaşlar kısmi de olsa emekli olma hakkına sahip olacak. Peki, kademeli emeklilik çıkar mı ve kimler kaç yaşında emekli olabilir? İşte, detaylar...