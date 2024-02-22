Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.347,17 %0,38
        DOLAR 31,0068 %0,63
        EURO 33,6996 %0,98
        ALTIN 2.023,55 %0,33
        FAİZ 43,42 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,76 %0,31
        BITCOIN 51.450,00 %-0,39
        GBP/TRY 39,4021 %0,91
        EUR/USD 1,0823 %0,01
        BRENT 83,38 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 3.308,50 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik çıkacak mı? 2024 Kademeli emeklilik şartları neler, kimleri kapsayacak, torba yasada var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik şartları neler?

        EYT düzenlemesinin hayata geçmesi, "Kademeli emeklilik çıkacak mı?" Sorusunu gündeme getirdi. Kademeli emekliliğin yürürlüğe girmesiyle, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların, belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında, kısmi olarak emekli olmasının önünde engel kalkmış olacak. İşte 2024 kademeli emeklilik şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması durumunda; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanların kademeli emeklilikten yararlanması bekleniyor. Belirli şartları karşılayamayıp EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı? Kademeli emeklilik şartları nelerdir, torba yasada var mı?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte kademeli emeklilik tablosu...

        • 2

          BAĞKUR'LULARIN PRİM GÜN SAYISI DÜŞEBİLİR

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

          Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

          "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz."

        • 3

          KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

          Emeklilik için Bağ-Kur ve SSK'lıların primlerinin 7 bin 200 günde eşitlenmesi sinyali sonrası gözler olası kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Ancak SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetmeksizin erken emekliliğin yolunu açacak kademeli emeklilik formülüyle ilgili henüz resmi ağızlardan bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

          Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 5

          KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASA'DA VAR MI?

          İHA'da yer alan habere göre; ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada sona gelindi. Bu çerçevede 3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor.

          Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren geniş kapsamlı kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Meclis gündemine taşınmıştı. İlk aşamada 86 maddeden oluşan yasadan 42 maddesi kabul edilmişti. Şimdi ise gündemde kalan maddeler bulunuyor. Öne çıkan konular arasında sigorta primi teşviki, kademeli emeklilik, ev kadınlarına emeklilik ve 3600 ek gösterge ve taşeron işçilerine kadro gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

        • 6

          1999-2008 ARASINDA ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 7

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 8

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı: 40 Filistinli öldü
        İsrail ordusundan Gazze'ye saldırı: 40 Filistinli öldü
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        Gezeravcı üniversitelilerle buluştu
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Emekli öğretmen önce oğlunu sonra kendini vurdu
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Habertürk Anasayfa