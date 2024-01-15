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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik 2024: Kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman çıkar? Kademeli emeklilik başvuru şartları ve kademeli emeklilik tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde en erken olmak üzere; kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilikte son durum nedir, yasa çıkacak mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 10:19 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:19
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        • 1

          Kademeli emeklilik son zamanlarda gündemin ana konusu haline geldi. EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların erkenden emekli olabilmesini öngören kademeli emeklilikte 1999-2008 yılları arasında çalışanlar; prim günü ve yaş şartını karşıladığında kısmi yani kademeli emekli olabiliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkar mı, ne zaman çıkar? Kademeli emeklilik başvuru şartları nelerdir? İşte, detaylar...

        • 2

          KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?

          Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

        • 3

          KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?

          Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

        • 4

          KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 5

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 6

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        • 7

          KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI ÇIKAR MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Kademeli emeklilik hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak konu hakkında herhangi bir gelişme yok. Resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 8

          KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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