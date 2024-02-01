Açıklama geldi! Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik hakkında açıklama geldi. Kademeli emekliliğin onaylanması durumunda; 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan kişilere kısmi emekli olma hakkı verilecek. En az 6.250 prim günü şartı aranacak ve kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşından itibaren emekli olabilecek. İşte 2024 kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri...
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Gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak olan kademeli emeklilik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne ve kademeli emeklilik hangi yılları kapsayacak? İşte kademeli emeklilikte son durum ile prim gün sayısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN "KADEMELİ EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik sisteminin de yer aldığı planlarla ilgili önemli açıklamlarda bulundu.
İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması:
"Vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak"
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KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.
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KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?
Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.
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KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI
Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;
9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
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2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.
2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.
2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.
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2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.
2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.
2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.
2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.