Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

KADEM: TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) üye ve yöneticileri 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM’de kadın temsilinin önemine değinen bir açıklama yaptı

Giriş: 05.04.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
KADEM: TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz
KADEM: TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

TBMM'nin kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurum olduğu anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AYNI ORANDA TEMSİL EDİLMELİ"

"Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz. Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır.

"LİSTELERDE ÜST SIRALAR OLMALI"

Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri
İmamoğlu Isparta ve Burdur'da konuştu
İmamoğlu Isparta ve Burdur'da konuştu
Çinko kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çinko kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.