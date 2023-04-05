KADEM: TBMM'de daha çok kadın görmek istiyoruz

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TBMM'nin kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurum olduğu anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AYNI ORANDA TEMSİL EDİLMELİ"

"Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz. Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır.

"LİSTELERDE ÜST SIRALAR OLMALI"

Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.