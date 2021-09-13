KADEM'in "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" katılımcıları Ayaş'ta

AA

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, katılımcıların yerel üretime dahil olabilecekleri alanları tanımaları, bireysel farkındalıklarının artması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" yürütülüyor.

Projenin genç gönüllüleri, geleneksel üretimi gelecek nesillere aktarmada elçilik görevi üstleniyor.

Bu kapsamda, kızlardan oluşan gönüllüler, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle Akkaya Kadın Kooperatifi'nde Ayaş domatesinin ve salçasının tarladan sofraya yolculuğunu yerel üreticilerden gözlemledi.

Üretici kadınların günlük işleri olan domates ayıklama ve paketleme çalışmalarında kadınlara destek veren gençler, geleneksel üretim atölye deneyimlerinin ardından piknik yaptı.