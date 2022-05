İstanbul'da buluştular!

HABERTURK.COM

Her biri dünya çapında ses getiren şarkılara imza atan ve kadın vokalistlerle çalışan Kadebostany, bu kez daha ilk çalışmalarıyla uluslararası alanda ses getiren Sena Şener'le bir ortaklığa imza attı. Kadebostany, şarkının tanıtımı için 2 gün boyunca İstanbul'daydı.

Yaptığı her röportajda ülkemizi ne kadar çok sevdiğini anlatan Kadebostany, "Two Lovebirds in a Cage" şarkısında birlikte çalıştığı Sena Şener ile konakladığı otelde bir araya geldi.

"MUTLULUK DUYUYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kadebostany, daha önce bir festivalde dinleyip, sesine hayran kaldığı sanatçı ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İkili, bu müzikal ortaklığını çok yakında bir konser ile de sahneye taşımaya hazırlanıyor.