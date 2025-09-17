Kaçtı sanıldı, cansız bedeni bulundu!
Hatay'a meydana gelen bir kaza sonrası, olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni kamyonun altından çıktı
Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun altında kalan 3 çocuk babası sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden kaçtığı düşünülmüştü.
İHA'nın haberine göre kaza, Antakya ilçesinde yaşandı. Seyir halinde olan Yılmaz Kanal idaresindeki kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi.
Devrilen kamyonun sürücüsü Kanal, kamyonun altında kalarak can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal’ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal’ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden kaçtığı düşünülmüştü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.