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Cinayet zanlısı, "Kaçmaktan yoruldum" diyerek kendisini ihbar etti

Diyarbakır'da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan genç, 4 yıl sonra "Kaçmaktan yoruldum" diyerek, kendisini polise ihbar etti. Polis, ihbarın ardından genci olayda kullandığı silahlarla birlikte gözaltına aldı

Giriş: 16.12.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

Diyarbakır'da, 3 kişinin öldürüldüğü kavgayla ilgili aranan şüpheli M.Ç. (23), 4 yıl sonra kendini polise ihbar etti.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, 11 Ekim 2018'de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Kokel (62), Mustafa Çelebi (32) ve Orhan Çınar (32) hayatını kaybetti.

"Manav cinayeti" olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti. Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.

Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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