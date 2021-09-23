Kaçkarlar'ın zirvesine kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yüksek rakımlı yaylalara, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı.

Beyaza bürünen zirveler ve orman dokusu güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.