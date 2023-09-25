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        Haberler Yaşam Kaçkar Dağları'nda fotokapana yakalandılar

        Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları'nda görüntülendi

        Kaçkar Dağları'nda anne ve yavru yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 25.09.2023 - 15:23
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        Kaçkar Dağları'nda fotokapana yakalandılar
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        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla, Rize'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda anne ve yavru yaban keçileri görüntülendi.

        DKMP'nin X sosyal medya hesabından söz konusu yaban keçilerinin videosu paylaşıldı.

        Videoda, keçilerin annelerinin etrafında koştuğu, hızla kayalıkların tepesine tırmandığı ve ormanlık alanda annelerinin peşinden yürüdükleri görüldü.

        Açıklamada, "Anne ve yavru yaban keçileri Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın muhteşem doğası ile birlikte fotokapanlarımıza görüntülendi" ifadeleri kullanıldı.

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        #Kaçkar Dağları
        #yaban keçileri
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