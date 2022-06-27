2019 yılında vizyona giren sevilen film serisi Kaçış Planı 3, 27 Haziran Pazartesi günü SHOW TV'de izleyici ile buluşacak. Senaryosunu Miles Chapman , John Herzfeld kaleme aldığı yönetmenliğini John Herzfeld üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Kaçış Planı 3 filmi aksiyon gerilim türündedir. Peki Kaçış Planı 3 filmi konusu ne oyuncuları kimler? Kaçış Planı 3 ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...
KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kaçış Planı 3, düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişen Breslin ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, "Şeytan'ın İstasyonu" olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür. Şimdi Breslin ve ekibi sadist düşmanlarıyla yüzleşmek ve zaman dolmadan rehineleri kurtarmak için ölümcül bir kurtarma görevine girişmelidir...
KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI
Sylvester Stallone
Dave Bautista
50 Cent
Zhang Jin
Harry Shum Jr.
Devon Sawa
Jaime King
Melise
Russell Wong
Daniel Bernhardt
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