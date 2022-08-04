Kaçırmak istediği kıza kurşun yağdırdı!

Erzincan'da, kaçırmak istediği genç kızı silahla vuran şahıs, jandarmaya yakalanacağını anlayınca intihar etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tercan ilçesine bağlı Gökpınar (Komsor) köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İzmir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y. (39), yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ.'yi (22) tekrar istemek için ilçeye geldi.

Ailenin karşı çıkması üzerine K.Y., genç kızı kaçırma girişiminde bulundu. Şahıs, kaçmak istemeyen genç kızı silahla vurdu. Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. H.İ.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan K.Y. ise, Kalecik köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak yaşamına son verdi. K.Y.'nin cansız bedeni Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.